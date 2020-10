Logo que surgiram os primeiros casos a prefeitura municipal através da secretaria municipal de saúde, organizou o comitê local e deu início ao planejamento de ações preventivas e de combate ao vírus. Este planejamento envolveu reforço na equipe, compra de exames para população, medicamentos e um cronograma de trabalho rigoroso no controle e prevenção.

O prefeito Ordean Silva delegou ao secretário de saúde Bráz Melo, a missão de acompanhar e não deixar que nada faltasse. O hospital foi preparado para fazer os atendimentos de triagem e os casos mais complexos eram encaminhados para Cruzeiro do Sul.

Um dos fatores que contribuiu para o controle da doença na cidade, foi a instalação da barreira sanitária na entra da cidade. Ali era feito o controle, com uma equipe treinada e apta a detectar possíveis entrada de pessoas infectadas.

A secretaria de saúde adquiriu medicamentos e abasteceu a unidade referência, evitando assim o deslocamento das pessoas até Cruzeiro do Sul, fator que foi primordial no controle dos casos.

As equipes de saúde percorreram todas as comunidades e fizeram trabalho de prevenção, testes nas pessoas e deram orientações de como proceder caso aparecesse sintomas do COVID-19.

As famílias que ficaram impedidas de tocar seus negócios e não tinham renda, foram contempladas com cestas básicas, isso na zona urbana e rural do município.

As áreas centrais da cidade passaram por desinfecção periodicamente, o que deu uma segurança para quem era dos setores ensecais do comércio e se mantiveram trabalhando.

O trabalho da prefeitura ganhou reconhecimento da Vigilância Epidemiológica do Amazonas e a cidade foi bem assistida pela secretaria estadual de saúde do governo do Amazonas.

Hoje o município de Guajará, apresenta um quadro em estabilidade, com 945 casos de infectados, 867 curados e apenas 01 pessoa hospitalizada.

O prefeito tem mantido os cuidados e mesmo em período eleitoral, tem tomado medidas para que as pessoas se mantenham em segurança e com a certeza de que as ações que podem ser feita estão em curso. A Pandemia estar controlada mas segue fazendo vítimas, por isso as ações continuam a ser seguidas de acordo com o nível de contágio.