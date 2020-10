Na quarta-feira (21), o candidato a prefeito pelo Avante, Jarbas Soster, cumpriu agenda em bairros de Rio Branco, participou de reunião com apoiadores e na parte da tarde ele se reuniu com a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco, na sede do sindicato.

Entre as pautas da reunião do candidato Jarbas Soster com os servidores estavam as reivindicações da classe para o quadriênio 2021/2024. Na oportunidade, além de falar dos projetos para os servidores municipais o candidato ainda explicou pontos do seu plano de governo para as demais áreas.

Para Soster, é fundamental o fortalecimento das categorias trabalhistas, além do fortalecimento da economia da cidade.