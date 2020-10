A apresentadora Mara Maravilha investiu na ousadia ao escolher o seu look para nova fotos nas redes sociais. Ela apareceu com um blazer preto e não usou nada por baixo. Nas fotos, a artista surgiu com o modelito decotado e deixou à mostra parte da tatuagem que tem na região.

Na legenda, Mara Maravilha compartilhou um desabafo sobre a vida na internet. “Sou baiana, autenticamente brasileira e sou Mara, meu bem, toda mulher é maravilhosa! Meu compromisso é ser leal a mim, aos meus sonhos, ao meu coração, a quem eu sou e aos que acreditam em mim. Nesse mundinho de hoje, existem muitos juízes. A impressão que dá é que a internet está cheia de perfeitos, de gente sem defeitos, que se sentem superiores e se acham no direito de atacar e julgar alguém. Pessoas chatas”, disse ela.

E completou: “Se preocupam tanto em julgar os outros e acabam se esquecendo de viver. Enquanto isso eu tô vivendo… Aproveitando cada segundo maravilhoso da vida. Vamos viver gente! Busque a felicidade. Seu maior compromisso é com você mesmo. Afinal, ninguém paga suas contas!!!! Brilhe, brilhe muito! A luz incomoda a escuridão! Esteja em paz consigo e com Deus, o resto é só de opinião e do tempo”.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Mara Maravilha mostrou parte de sua tatuagem. Há algum tempo, ela apareceu de maiô e o desenho chamou a atenção. Na época, o assessor de imprensa dela contou que o desenho é formado por penas com as cores do arco-íris e pássaros. Em conversa com a Revista Quem, ele contou que Mara fez a tatuagem para esconder a cicatriz de uma cirurgia de redução das mamas.

