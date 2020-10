Centenas de apoiadores, caminharam pelas principais ruas do bairro Miritzal e foram bastante acolhidos por onde passavam. Moradores se juntavam a caravana, que era comandada por Zequinha e Henrique, além de dezenas de candidatos a vereadores e lideranças da sociedade que apoiam a candidatura progressista.

“Hoje nossa caminhada foi na parte de cima do Miritizal. Cada dia fico mais feliz com o apoio recebido em todos os locais por onde passamos. Muito obrigado ao Deputado Nicolau Júnior e a 1ª dama Ana Paula Correia Cameli que estiveram junto conosco. É com esse entusiasmo e alegria que seguimos rumo à vitória do 11, para fazer muito mais por Cruzeiro do Sul”, disse Zequinha Lima.

A campanha chega na reta decisiva e os candidatos buscam conquistar os eleitores que ainda estão indecisos.

O Candidato do MDB Fagner Sales, realizou uma caminhada também nas proximidades de onde estava acontecendo a de Zequinha, mas tinha uma participação mais tímida de apoiadores.