O PP (Partido Progressista), oficializou através da convenção municipal que está registrado em ata, seu apoio e presença na aliança da candidata à prefeita Fernanda Hassem. Diante dos rumos do partido, a senadora Mailsa Gomes que é presidente estadual da sigla, está desrespeitando e contrariando a decisão da maioria, onde se posicionou pedindo votos para adversária, Leila Galvão (MDB).

Em vídeo divulgado por apoiadores de Leila, a senadora aparece pedindo votos e afirmando que sua candidata em Brasiléia é a MDBista. Diante da falta de respeito da senadora, alguns militantes se revoltados com a senadora, que por ser presidente da executiva estadual, deveria apoiar a posição da maioria do partido, que decidiram caminhar no projeto de reeleição da prefeita Fernanda Hassem, e não querer passar por cima de todos.

Além da senadora, o vereador Joelson Pontes, sua irmã Joelma e a candidata Railda Souza, são alguns dos Progressistas rebeldes que optaram por contrariar a decisão do partido e apoiar Leila Galvão.

A senadora Mailza tem pouca influência política na região e com essa decisão de contrariar seus correligionários, deverá ter muito trabalho para reconstruir sua base política após a eleição deste ano.

Veja o vídeo:

Veja abaixo a nota de repúdio do Partido Progressista de Brasileia assinada pelo presidente Vagner Galli, onde cita que a senadora Mailza Gomes não respeitou a democracia e não respeitou a família Progressista de Brasileia.