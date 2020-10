O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está realizando, durante o mês de outubro, uma manutenção na Unidade de Parqueamento do órgão. Um dos objetivos é adaptar a estrutura física para melhorar a acessibilidade. A previsão é que as obras sejam concluídas no dia 30 deste mês.

De acordo com o engenheiro civil que atua no Detran, Judeilson Oliveira, a manutenção vai tornar o prédio acessível para portadores de necessidades especiais (PNE), além de realizar preservação de pisos, rede hidráulica e reservatórios.

“Serão feitos ajustes nas medidas internas das portas dos setores que têm atendimento ao público, implantação de piso tátil, remoção de todos os desníveis. Também será instalado um banheiro adaptado para uso de PNE”, explica.

No Parqueamento são realizados diversos serviços, como liberação de veículos removidos/retidos, aulas do núcleo de alfabetização Detran Escola, atendimento de leilão, entrega de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), dentre outros. A unidade fica localizada na Av. Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila Ivonete, em Rio Branco.