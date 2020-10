Por IG – O candidato a vereador de Bandeira do Sul, em Minas Gerais, Adílio Sérgio Gomes (PSDB), de 40 anos, matou a esposa a facadas após uma discussão por causa da porta da geladeira aberta.

O crime aconteceu no último domingo (18), na residência do casal. A polícia fez rastreamento da região na noite desta segunda-feira (19).

As facadas foram desferidas contra Roberta no quintal da residência e em seguida, uma equipe médica do Pronto Socorro Municipal foi acionada. A esposa de Adílio Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mãe do candidato a vereador também estava no imóvel no momento em que o crime aconteceu e passou mal. Aos policiais, uma vizinha disse que encontrou com o candidato após o crime e ele sugeriu que a mulher fosse até a casa da família para “ver a besteira que ele havia feito”.

Brigas entre o casal eram constantes, com agressões físicas, segundo relatos da família aos policiais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.