Em reunião com moradores do Belo Jardim l, na tarde deste domingo, 18, a prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri40, recebeu o apoio e agradecimentos pelas ações que sua administração tem executado na região. O encontro foi organizado por Raimunda Araújo, a Raimunda Negona, bastante conhecida pela comunidade e moradora do bairro há 23 anos.

“Eu faço questão de estar aqui hoje pra te agradecer pelo asfalto que chegou aqui na nossa rua, prefeita. Faz 23 anos que moro aqui e entra e sai prefeito e ninguém nunca olhou por nós. A senhora veio aqui no bairro, disse que dava pra fazer, e 15 dias depois as máquinas já estavam trabalhando. E agora olha a maravilha que tá essa rua. Se Deus permitir, a vitória será sua”.

O vereador Raimundo Neném (PSB), candidato a reeleição na Câmara de Rio Branco, cresceu no Belo Jardim e lembrou de conquistas importantes que estão em andamento na capital acreana.

“Os benefícios estão chegando nas comunidades porque a prefeita Socorro Neri é uma pessoa honesta e íntegra. Logo que ela assumiu, nos chamou e disse que precisava fazer uma reforma administrativa. Pra quê isso? Eu perguntei na época, e ela me respondeu que era pra Prefeitura ter recursos e poder levar asfalto de qualidade para os bairros. E tá aqui na nossa frente o resultado disso depois de tantos anos de abandono”, disse.

O presidente do Belo Jardim l, Rodrigo Carlos, fez uma fala bastante emocionada e disse que decidiu apoiar a reeleição de Socorro Neri40 por sua determinação por melhorias na infraestrutura dos bairros mais afastados do centro da cidade.

“Digo aqui na frente da senhora, e de toda essa comunidade que eu represento, que é mentira quando dizem que a senhora não recebe o movimento comunitário. A não ser que alguém vá atrás apenas de benefícios pessoais. Todas as vezes que eu fui procurar a senhora ou os seus assessores pra falar dessa comunidade eu fui recebido. Então é por isso que a senhora tem meu apoio e eu vou contigo até o fim dessa jornada”.

Socorro Neri40 falou que esse era o momento mais que oportuno para conversar com os moradores olho no olho para falar sobre a cidade que temos e a cidade que queremos. A prefeita disse que já tem projeto realizado para a construção de uma creche no bairro e que vai atrás de recursos para substituição das pontes de madeira da cidade por pontes de aço e concreto.

“A Prefeitura de Rio Branco não tinha mais condições de manter 23 órgãos como tínhamos no início de 2018, por isso diminuímos pra 11. Essa reforma nos deu fôlego pra fazer mais obras na cidade com recursos próprios, como essa que vocês estão vendo aqui na Travessa do Pescador que era intrafegável. Agora, nessa parceria com o governador Gladson Cameli nós fazer muito mais porque só com união vamos poder sair dessa crise econômica e sanitária que estamos vivendo”.