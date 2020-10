Desde o início da gestão em 2017, a saúde de Guajará passou a ser uma das grandes prioridades e hoje o município é destaque no atendimento básico a população. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, a secretaria municipal de saúde manteve o programa de atendimento em todas as comunidades rurais da cidade.

O secretário municipal de saúde Bráz Melo, acompanha as ações e fala do empenho que o prefeito Ordean Silva vem mantendo para garantir o atendimento em todas as comunidades, desde o primeiro ano de gestão.

Moradores das comunidades Taquara e Ramal dos Caroba foram atendidos pela equipe de saúde da prefeitura municipal e foram todos atendidos.

“Pessoas que tinham dificuldades de conseguir um dentista, uma consulta médica, um pré-natal, hoje são contempladas em sua comunidade, isso é gratificante e mostra o compromisso que a gestão vem tendo com atendimento e o cuidado de nossa gente”, disse Bráz Melo.