A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), lançou a Semana de Apoio ao Combate ao Câncer de Mama nesta segunda-feira, 19, com programação alusiva ao Outubro Rosa.

Dentro da grade de atividades desenvolvidas pela especializada no decorrer da programação estão atendimentos jurídicos, palestras sobre doenças contagiosas com equipe da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), atendimento nutricional e psicológico, assistência social, além de consultoria sobre estética.

A coordenadora da Deam, delegada Elenice Frez, falou da importância da iniciativa e de alcançar o público-alvo.

“A Deam foi criada pensando no ‘ser mulher’, portanto, pensando na mulher em sentido amplo vimos como é importante essa campanha de conscientização para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Assim, decidimos realizar uma semana em que todas as mulheres que foram atendidas pela Deam poderão receber informações visando conscientizá-las sobre a importância de fazer mensalmente o autoexame das mamas e de, anualmente, agendar uma consulta médica para que o profissional de saúde possa solicitar os exames que possam detectar precocemente a doença, pois assim as chances de cura são muito elevadas”, ressaltou Elenice Frez.

A coordenadora da Deam também falou das parcerias. “Convidamos a renomada ginecologista e obstetra Dra. Marina De Angelis para prestar orientações sobre como fazer o autoexame e trazer outras informações relevantes sobre o tema, e, como forma de alcançar o maior número possível de mulheres, solicitamos que ela gravasse um vídeo que será exibido a todas as mulheres atendidas e divulgado na conta do Instagram da Deam, de forma a alcançar o maior número possível de mulheres”, finalizou a coordenadora.

Além dos atendimentos em saúde que serão ofertados pela equipe da Sesacre, atendimento psicológico e assistência social também serão ofertados pela equipe da especializada.

A coordenadora Elenice Frez convida a todas as mulheres que desejem ter acesso aos serviços fornecidos no evento a comparecer à Deam e receber atenção, conhecimento, troca de experiências e orientações de maneira leve e divertida.