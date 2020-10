O Dia D da multivacinação em Rio Branco terminou com 5.086 pessoas imunizadas. No sábado (17), ações foram feitas para crianças e adolescentes de até 15 anos pudessem atualizar a caderneta de vacinação nos postos de saúde em Rio Branco.

O balanço foi passado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da capital. Para atualização multivacinação foram 2.894 doses, já contra a pólio foram 2.192.

A meta, segundo a diretora da Vigilância, Socorro Martins, é vacinar 25 mil crianças. Porém, ela acha que a campanha, que começou ainda no dia 5, tem tido resultados tímidos.

“Não superou a expectativa e ainda achamos devagar pela quantidade de pessoas que falta vacinar. Eu pensava que ia ter uma procura maior, mas ainda foi tímida. Na avaliação, o que está impactando muito é a questão da pandemia, muita gente ainda tem receio de ir à unidade de saúde, tanto que nos postos extras essa procura foi muito grande, no shopping, que tinha formato de drive thru, tinha muita gente, as pessoas estão procurando outras formas de vacinar sem ser na unidade de saúde”, disse.

Esse ponto está fazendo com que a Saúde repense outras formas de vacinação e novas estratégias. As vacinas estão disponíveis todos os dias em qualquer posto de saúde da capital da 8h ao meio-dia e das 14h às 17h.

“Nós devemos vacinar todas as crianças de 1 a 5 anos para realmente evitar o retorno da paralisia infantil e outras doenças a exemplo do sarampo que está retornando em alguns estados. A importância das mães levarem os filhos para vacinar é mesmo proteger os filhos contra doenças que já foram erradicadas e voltam agora com essa baixa cobertura vacinal que está nos rodeando”, alerta.

Entre as doenças que podem ser prevenidas com a multivacinação estão BCG -tuberculose; rotavírus -diarreia; poliomelite oral e intramuscular – paralisia infantil; pentavalente -difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib; pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral -sarampo, caxumba e rubéola; HPV quadrivalente e varicela. Por Tácita Muniz, G1 Acre