Puxando a militância e apoiadores o candidato Zequinha Lima caminhou pelas ruas de um dos bairros mais tradicionais da cidade de Cruzeiro do Sul, cumprimentou moradores e recebeu carinho. A campanha ganha volume e cada vez mais as agendas estão sendo potencializadas.

Em seu perfil de rede social, Zequinha Lima postou imagens da caminhada e se disse satisfeito em iniciar a semana com uma agenda tão produtiva.

“Começar a semana sentindo esse apoio que vem de cada amigo é animador. Hoje, nossa caminhada levou a força do 11 para o bairro Saboeiro. Junto com Henrique, agradeço a todos os moradores que nos receberam com tanto entusiasmo e alegria”, disse Zequinha.