O Atlético-AC volta a campo na quarta-feira (21), para novamente encarar o Fast, pela oitava rodada, a primeira do segundo turno da Série D. A partida será disputada no estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus (AM), a partir das 21h (de Brasília). A delegação do Galo Carijó segue na tarde desta segunda-feira (19), para a capital do Amazonas.

Por Globo Esporte Acre