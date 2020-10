Uma carreata com apoiadores do candidato a prefeito Júnior Feitosa (MDB) e vice Janaína Furtado (PP) pelas ruas da cidade, movimentou o jogo político em Tarauacá, dando o que falar.

Para tentar impressionar a população fingindo ser os queridinhos do processo eleitoral, Júnior e Janaína, tiveram ajuda de caravanas vindas dos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul, para aumentar o ato que contou com a presença da deputada federal Jéssica Sales e do ex-deputado Moisés Diniz.

Mas quem presenciou o ato percebeu que boa parte dos presentes não tem domicílio residencial e eleitoral em Tarauacá, esta seria apenas uma manobra do MDB para tentar enganar a população nestas eleições.

Muitos ficaram impressionados com a capacidade desses políticos de acharem que os moradores de Tarauacá seriam tão inocentes de acreditarem que todo aquele volume de carros seriam do município, sendo que a carreata que percorreu as principais ruas da cidade contou com um certo número de apoiadores de outros municípios vizinho.

A deputada Jéssica Sales trouxe em números veículos de Cruzeiro do Sul, a família Sales está perdendo o seu poder, e talvez não faça nenhuma prefeitura no Juruá.

Vagner Sales e conhecido como o “Leão do Juruá” mais poderá rugi como um gatinho de estimação depois dos resultados das urnas no dia 15 novembro.