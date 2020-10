O jovem Elton de Lima Ferreira, 22 anos, foi baleado após tentar matar um homem na tarde desse sábado (17), no bairro Cidade Nova, no município de Sena Madureira, segundo a polícia.

A Polícia Militar informou que Ferreira tinha ido até a casa de um desafeto e deu um disparo de arma de fogo contra o local. Ele ainda teria tentado dar outros tiros, mas a arma falhou.

O morador do local reagiu e também deu um disparo contra Ferreira. O tiro pegou no rosto do rapaz. Ainda segundo a polícia, no momento do ataque, o dono da casa estava com a mulher e um filho, mas nenhum deles ficou ferido.

Após ser baleado, Ferreira correu por cerca de 500 metros em direção ao bairro onde mora, no Bom Sucesso. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o rapaz para o hospital de Sena Madureira.

Por conta da gravidade do ferimento, ele foi transferido ainda no sábado para o Pronto Socorro de Rio Branco. O G1 tentou contato com a direção do PS para atualizar o estado de saúde dele, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

“As equipes da polícia ficaram empenhadas em tentar localizar esse rapaz morador da casa. Pelas informações colhidas no local, ele mora nessa casa há poucos dias, ele morava antes em uma colônia na zona rural e tinha vindo para a cidade com a família. Depois do ocorrido, ele fechou a casa e saiu do local e nós não conseguimos localizar nem ele e nem a esposa, que também estava no momento do ataque”, disse o tenente Antônio Maia, que atendeu a ocorrência.

O comandante da PM na cidade, major Manoel Jorge, disse que nos últimos dias estão sendo registradas tentativas de homicídios e os crimes teriam ligação com guerra de facções criminosas. “A gente já tem, inclusive, aumentado o policiamento nos ramais, rodovias, já para evitar esse tipo de situação”, afirmou. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre