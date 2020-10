O governador Gladson Cameli inaugurou neste sábado, 17, a unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC), em Tarauacá. Em 19 anos de atuação, esta é a primeira vez que o órgão conta com sede própria no quarto maior município acreano. Um importante avanço, sobretudo, para que a população tenha direito ao acesso à justiça e cidadania.

Localizado na rua Epaminondas Jácome, região central da cidade, o prédio de 121,8 metros quadrados conta com recepção, banheiro masculino e feminino com acessibilidade, salas para defensores, sala para assessoria, copa, área de serviço e estacionamento próprio. O investimento é de R$ 250 mil e conta com emenda parlamentar do ex-deputado federal Sibá Machado, do programa Calha Norte e de recursos próprios. Além de atender a demanda de Tarauacá, a unidade será referência para a população de Jordão. Anteriormente, os serviços eram oferecidos somente em Feijó.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli enalteceu e reconheceu o trabalho desenvolvido pelos 44 defensores que atuam na Defensoria Pública Estadual. Segundo o gestor, oferecer serviço público de qualidade tem sido prioridade no seu governo.

“Sabemos que o desafio é grande, mas estamos trabalhando arduamente para que o governo esteja cada vez mais perto das pessoas. A Defensoria Pública é um exemplo e, desde já, quero parabenizar seus profissionais por sua determinação. Queremos contratar mais defensores para que a população seja atendida e tenha acesso à justiça. O Estado precisa criar as condições para que o nosso povo seja beneficiado com serviços de qualidade”, afirmou Cameli.

Importantes investimentos estão sendo realizados por parte da gestão de Gladson Cameli na Defensoria Pública do Estado. Destaque para o processo de construção da unidade de Xapuri, a reforma de prédio em Feijó e cessão de um amplo imóvel em Cruzeiro do Sul. Em Rio Branco, a instituição já possui o terreno onde será erguida sua futura sede.

De acordo com a subdefensora-geral da DPE-AC, Simone Santiago, a unidade de Tarauacá representa uma conquista histórica para a instituição. Segundo ela, o atendimento estará disponível ao público na próxima segunda-feira, 19, com a atuação de dois defensores públicos.

“Teremos dois defensores que, apesar de estarem lotados na capital, estarão respondendo pela comarca de Tarauacá. Um atuará na área cível e outro na área de execução penal. Temos ainda três servidores da casa que estarão atendendo a população sob a orientação e coordenação dos nossos defensores”, explicou.

Em sua mensagem, a promotora de Justiça de Tarauacá, Luana Maciel, enfatizou a relevância da DPE-AC para uma sociedade cada vez melhor. “Uma Defensoria Pública forte, atuante e comprometida com a sua missão constitucional é um instrumento de transformação social. Por esta razão, o Ministério Público Estadual deseja à Defensoria um profícuo trabalho no município de Tarauacá”, pontuou.

O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; do vice-governador, Major Rocha; do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; do presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Gomes; do presidente do Instituto de Terras do Acre, Alírio Wanderley; do deputado federal Jesus Sérgio; e do deputado estadual Luiz Gonzaga.