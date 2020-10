Diretamente das mãos do governador Gladson Cameli, Maria das Graças Zeneide recebeu o título definitivo de propriedade de sua residência – Foto: Marcos Vicentti

Diretamente das mãos do governador Gladson Cameli, a aposentada Maria das Graças Zeneide recebeu o tão esperado título definitivo de propriedade de sua residência. Moradora da rua Benjamin Constant, no bairro Senador Pompeu, o mais populoso de Tarauacá, ela aguardava pelo documento há 18 anos.

“Agora, eu posso dizer que eu tenho o documento da minha casa e estou muito orgulhosa disso. Confesso que não esperava receber o meu título das mãos do governador. Fiquei surpresa e jamais vou esquecer esse momento”, comentou.

Outra beneficiada com o título definitivo foi Áurea dos Santos. Também moradora do bairro Senador Pompeu, ela vive na comunidade há 20 anos. “Esse documento é muito importante e tem o seu valor. Hoje é um dia de felicidade e eu posso dizer que essa casa é minha”, disse.

Ao todo, 93 moradores dos bairros Centro, Copacabana e Senador Pompeu foram beneficiados com o recebimento de títulos definitivos, neste sábado, 17. Além de contribuir com a prefeitura municipal na gestão ambiental da cidade, por meio da identificação do titular de direito dos lotes, e regularização na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o governo possibilita a inclusão dessas famílias em programas de acesso a créditos para melhoramento de moradias.

O governador Gladson Cameli ressaltou que a regularização fundiária urbana segue avançando em sua administração. Segundo o gestor, o título definitivo traz uma série de vantagens e benefícios aos proprietários dos imóveis.

“Por ser muito caro, muitas pessoas não têm condições de possuir esse documento. De maneira gratuita, estamos possibilitando que esses títulos sejam entregues em vários municípios do nosso estado e Tarauacá é um exemplo. Além da segurança jurídica, com esse título é possível fazer financiamentos imobiliários nos bancos para que as pessoas possam melhorar suas casas. Isso, de alguma forma, movimenta a construção civil e a nossa economia”, pontuou Gladson.

Todo o processo de emissão da documentação é coordenado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), em parceria com a Prefeitura Municipal de Tarauacá. De acordo com o presidente do órgão, Alírio Wanderley, mais moradores serão contemplados com a entrega de títulos definitivos até o fim do ano.

“Na próxima semana, entregaremos mais títulos definitivos para moradores de Rio Branco e esperamos entregar em novembro e dezembro mais de dois mil documentos sem nenhum custo para quem está sendo beneficiado”, explicou.

O vice-governador, Major Rocha, elencou que esta ação de governo contribui diretamente para o aquecimento da economia local. “Esse programa de entrega de títulos será fundamental para a recuperação da nossa economia após a pandemia, onde teremos a necessidade de gerar empregos”, comentou.

Presente no evento, o deputado federal Jesus Sérgio destacou que destinou uma emenda parlamentar específica para que mais moradores de Tarauacá sejam alcançados com a concessão de títulos definitivos. “Esse recurso vai ajudar na regularização fundiária no município e beneficiar muitas pessoas que ainda não possuem o documento. Com esse título em mãos, as pessoas pessoas poderão acessar linhas de crédito para fazer melhorias em seus imóveis”, frisou.

A solenidade realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) contou com a participação da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; e do deputado estadual Luiz Gonzaga.

Moradora do bairro Senador Pompeu, Áurea dos Santos foi uma das contempladas com o recebimento de título definitivo, ação promovida pelo governo do Estado – Foto: Marcos Vicentti