Ao chegar no Jordão para tentar construir apoio para algumas candidaturas e com isso formar sua base pensando em 2022, o deputado Fagner Calegário buscou uma candidata do PT, conhecida como Maria Suemir. A ela ofereceu dinheiro e ajuda para que ela fosse sua apoiadora no futuro.

Em áudios longos expostos pela própria candidata, ela responde um sonoro não, diz que apesar de ser humilde ainda tem caráter e que segue firme com os que lhes deram confiança e acreditaram em seu potencial.

Calégário tomou uma lição, essa deveria servir de exemplo para muitos que abusam do poder econômico em campanhas eleitorais e acham que todos que entram em política colocam seu caráter a venda.

Parabéns Suemir, que representou bem aqueles que acreditam em uma política limpa e de construção social verdadeira.

Nota de Esclarecimento de Suemir

Venho esclarecer a todos de um episódio que ocorreu comigo esses dias. Fui procurada pelo amigo Cosmo, o qual marcou um encontro com Deputado Fagner Calegário.

Como todos podem perceber no áudio, tentaram me corromper, com propostas que na minha humilde opinião além de indecente é muito ofensiva.

Acham que por ser pobre, desempregada, apenas uma mãe de família que ganha a vida como manicure, que estou a venda. Mas, não me vendi, não me vendo e continuou firme e forte com a chapa que escolhi para minha candidatura, que é com a Professora Nagela 13 e Professor Edvan. Esses sim: conheço, admiro, tenho respeito e defendo, pois são honestos, trabalhadores e compromissados com o povo de Jordao.

Maria Suemir do Nascimento Cordeiro

Candidata a vereadora pelo PT