Bragantino-PA e Rio Branco-AC se enfrentariam neste domingo, dia 18, às 15h, no Diogão, em partida válida pela 7ª rodada da primeira fase da Série D do Brasileiro. A partida, no entanto, foi adiada e remarcada para esta segunda-feira e será disputada no mesmo horário. A mudança de data foi por conta de um problema de suspeita de intoxicação alimentar na delegação do Estrelão.

Durante a madrugada deste domingo, 20 dos 24 membros da delegação acreana passaram mal (inicialmente foi divulgado pelo clube que 17 haviam sido acometidos pelo problema) após o jantar no hotel onde a equipe está hospedada e precisaram receber atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Bragança, no interior do Pará.

Diante do problema, a direção do Rio Branco-AC solicitou o adiamento da partida, pedido que foi acatado pela CBF. O ge acompanha o confronto em Tempo Real.

O Tubarão do Caeté vem de vitória fora de casa por 3 a 0 em cima do Galvez, na Arena Acreana. O resultado manteve a equipe na liderança isolada do Grupo 1 com 13 pontos. São quatro vitórias, um empate e uma derrota até o momento na competição.

O Estrelão também venceu na última rodada, uma goleada de 4 a 1 em cima do Ji-Paraná, em casa. A equipe está na segunda colocação com 12 pontos. A campanha invicta até o momento tem três vitórias e três empates.

Bragantino-PA – Técnico: Cacaio

Pensando na partida de domingo, o técnico Cacaio poupou quase todo o time titular na última quinta-feira. Com isso, ele terá praticamente força máxima contra o Rio Branco-AC, sem falar nos reservas que se destacaram na vitória fora de casa.

Na lista de relacionado, o técnico deve ter apenas uma novidade. O zagueiro Igor João está recuperado de lesão e está em reta final da fase de transição. Por outro lado, Mauro Praia ainda está entregue ao departamento médico do clube.

Quem está fora? Mauro Praia (lesionado). Dúvida: Igor João (transição) Pendurados: Ninguém. Rio Branco-AC – Técnico interino: Walter Clay As coisas dentro de campo estão andando bem para o Rio Branco-AC. O time está invicto na Série D, é o vice-líder do grupo, mas fora das quatro linhas a situação foi delicada no decorrer da última semana. Depois da goleada aplicada no Ji-Paraná por 4 a 1, na quarta-feira (14), o técnico Celso Teixeira foi demitido no dia seguinte. Problemas internos que foram foram detalhados pelo presidente do clube, Valdemar Neto, e nem pelo treinador causaram a saída dele, que não gostou de ter recebido o comunicado da demissão através de mensagem no Whatsapp. Sem treinador, o Estrelão será comandado pelo preparador de goleiros Walter Clay. O zagueiro Mumu, os laterais-direitos Pêu e Willian e o atacante Marcos Bahia, lesionados, não viajaram. Já o atacante Manu, que estava entre os relacionados, pediu dispensa na noite de quinta (15), e não faz mais parte do elenco. Ele foi substituído na relação pelo zagueiro Wallinson. Quem também aparece entre os relacionados é o meia Ângelo, que está recuperado de um problema muscular. O volante Rafael Tchuca, que estava atuando improvisado na posição e está suspenso por três cartões amarelos. Ele será substituído pelo também volante Valdimar, que vai jogar improvisado. O volante Salatyel, que não vinha aparecendo entre os relacionados. Quem está fora: zagueiro Mumu, laterais-direitos Pêu e Willian e o atacante Marcos Bahia, todos lesionados, volante Rafael Tchuca, suspenso com três cartões amarelos. Por Globo Esporte Acre