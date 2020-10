Seis primeiras turmas formaram alunos do Curso de Formação de Cabos da PMAC. Foto: Sejusp

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), inicia na próxima segunda-feira, 19, a sétima e a oitava turma do Curso Operacional Integrado (COI).

“As turmas anteriores capacitaram os alunos do Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar e esta é a primeira vez que o curso será de fato realizado de forma integrada”, explicou a coordenadora pedagógica do COI, Helena Guedes.

Cada turma contará com a participação de 15 policiais militares, oito policiais penais, cinco policiais civis e dois bombeiros militares, num total de 30 alunos por turma. As aulas teóricas serão realizadas no Cieps e as atividades práticas de tiro e sobrevivência policial no estande de tiro Século XIX, na estrada de acesso ao município de Senador Guiomard.

O curso, que tem duração de 60 horas-aula, será ministrado de segunda a sábado e tem como público-alvo integrantes de todas as forças de segurança, tanto da capital como do interior. De acordo com o coordenador do curso, tenente-coronel Otoni Miranda, técnicas de algemação, armamento, munição e tiro, sobrevivência policial e abordagem a veículos e pessoas serão ministradas durante a capacitação.