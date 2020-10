Uma tarde com muita música e arte, mas também um momento para cuidar da saúde. Assim foi o evento de comemoração ao Dia do Professor, realizado na tarde desta quinta, 15, na Escola de Música Acreana (Emac).

A programação se iniciou com a apresentação musical do professor Luiz Morais. Logo após, a banda de alunos da instituição encantou o público com um show de músicas populares, seguida de um número ao piano do maestro Afonso Portela. O final da tarde foi marcado com uma interpretação surpresa das músicas natalinas que serão apresentadas nas festas de fim de ano pelo coral da Emac.

Além das apresentações musicais, obras dos artistas Arnaldo Alma, Darci Seles e dos alunos do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) estavam expostas no local. Para o diretor da Escola de Música, Joyb Ramos, o momento foi de celebração. “Estamos muito felizes com este dia 15. Nós preparamos essa programação e foi um momento muito especial”, comemorou.

A equipe do Projeto Corpo, Mente e Vozda SEE também esteve no local oferecendo uma série de atendimentos de saúde aos professores, como teste de glicemia e aferição de pressão, agendamento de exame Papanicolau e mamografia, orientações posturais e de movimento, além de dinâmica de acolhimento com os psicólogos da Secretaria de Educação, entre outros.

A diretora de Ensino da Secretaria de Educação, Denise dos Santos, contou que apesar dos desafios impostos pela pandemia, a Educação tem muitos motivos para festejar e principalmente para agradecer aos educadores.

“É um motivo de celebração e alegria para nós, que temos companheiros de trabalho e batalha tão aguerridos. Nós temos que comemorar a educação acreana e todo o trabalho dos nossos profissionais. Apesar das dificuldades, este foi um ano de investimentos, tanto na área tecnológica quanto na área de formação de professores”, pontuou.