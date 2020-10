Moradores de um dos bairros mais tradicionais da cidade a Floresta, abraçam a candidatura de Ordean e garantem que, a comunidade avançou muito com a gestão cessante.

A saúde é um dos pontos de maior destaque desta gestão, pois com reforço no Programa de Saúde da Família, as unidades estão com maior condição de atender bem as pessoas.

“Nessa eleição nós vamos tudo votar nele, pois melhorou muito. Se a gente quer um médico ele vem atender na casa; é bom demais. Meus filhos, neto e irmãos são tudo 11 no coração”, disse empolgada dona Raimunda Mariano de 77 anos.

“Eu conheço o Ordean desde criança, votei nele na eleição passada e vou votar agora de novo. Ele trouxe saúde para nós aqui na Floresta, tem médico, melhorou muito aqui. Vamos votar no 11 disse Dona Maria de Fátima de 66 anos.

Ordean trouxe avanços para a saúde municipal, equipou as unidades e mantém o programa itinerantes de atendimento nas comunidades. Antes os Guajaraenses tinham que ir até Cruzeiro do Sul para tentar marcar um dentista ou pré-natal, realidade que não existe mais, agora podem fazer tudo sem sair do município.