A saúde do Juruá vem ganhando novos status na gestão do governador Gladson Cameli. São milhões investidos na infraestrutura e na melhoria de atendimentos das unidades hospitalares da região que abrange 7 municípios acreanos.

A boa notícia é que as ações de melhorias não param. Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Coordenação de Saúde do Juruá entregou nesta sexta-feira, 16, na Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, uma ambulância modelo Ford Ranger, traçada e equipada para atendimento nos ramais e transportes de pacientes a unidades com maior potencialidade de atendimento.

O ato contou com presença do gerente da unidade de saúde, Luciano Silva, da coordenadora de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, Catiane Silva e de vários moradores da região.

O morador do ramal 6, Manoel Silva, destacou as dificuldades para transportar um doente sem um veículo adequado. “Não é fácil transportarmos um doente de dentro de nossos ramais, muitas vezes precisamos trazer dentro de uma rede, nos braços. Agradecemos ao governador por essa ambulância que muito servirá a comunidade da Santa Luzia”, destacou.

O gerente da unidade disse que a ambulância contribuirá diretamente no transporte da população. “Esse veículo chegou em uma excelente hora. Com esta ambulância traçada atenderemos nossos mais de 600 kms de ramais. Aqui temos ambulância para atender na BR, mas faltava esse olhar especial para a população rural da nossa vila”, enfatizou Luciano Silva.

Catiane Silva, coordenadora de Saúde da regional, informou que o governo do Estado está focado em melhorar o atendimento na Vila Santa Luzia. “Estaremos atendendo a partir de agora todos os pacientes da Vila Santa Luzia com este veículo, tanto na sede como nos ramais. Quero agradecer nosso governador Gladson Cameli pelo empenho voltado para nossa saúde, só assim levaremos dignidade a toda a população do Juruá”, disse.