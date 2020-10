Uma grande reunião foi realizada na Comunidade Luzeiro, interior do município de Rodrigues Alves, onde na oportunidade, uma multidão se reuniu para ouvir as propostas dos candidatos a chapa majoritária do PROS e PSD.

O candidato à prefeito Jailson Amorim (PROS) e o candidato a vice prefeito Pr. Nilson Magalhães (PSD) foram recebidos com festa pela comunidade citada, onde os moradores demonstraram grande carinho pela chapa.

Além dos candidatos da chapa majoritária, os candidatos a vereadores que compões a aliança política também se fizeram presentes para prestigiarem a atividade. Na oportunidade o candidato à prefeito Jailson Amorim afirmou que a agora é a vez dos filhos de Rodrigues Alves.