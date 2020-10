A publicação informa que a servidora, que não teve o nome divulgado, conheceu uma pessoa por meio de um site de relacionamento no ano de 2013. E, no período de outubro daquele ano a janeiro de 2014, ela ficou na casa dele, no Rio de Janeiro, onde ela teria praticado vários furtos.

“A portaria é para ordenar a instauração do procedimento. Doutor Fabrizzio Sobreira é quem vai comandar esse processo e se, no bojo do processo, ele entender que não é recomendável que ela permaneça no serviço, a nossa própria lei orgânica prevê a possibilidade do afastamento. Mas, aí tem que ter uma provocação do corregedor que avalia dentro do contexto, ele provoca e a decisão é minha. Mas, esse afastamento não é automático”, concluiu. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre