Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, Gladson exonera cargos comissionados importantes no governo. Inclusive, vários deles indicados pelo vice-governador, Major Rocha.

Um dos exonerados é Rogério Oliveira da Silva, que ocupava o cargo de Presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) e estava na função desde fevereiro do ano passado. Rogério foi um dos escolhidos por Rocha quando o vice-governador ainda era o responsável pela área de segurança no governo.

Junto a Rogério, também foi exonerado Isaías Brito Brandão, até então diretor executivo operacional do ISE. Quem também foi exonerado foi Joelson Dias, ex-presidente da Associação dos Militares do Acre (AME), homem de confiança de Rocha e que ocupava a função de diretor do gabinete do vice-governador.

Abrão Púpio, bombeiro militar que era chefe de departamento no gabinete de Rocha, também pegou as “contas”. Outro que não escapou da tesoura afiada de Gladson foi o diretor de operações do Detran/AC, José Tanaca. Servidores do Detran alegam que Tanaca teria sido removido do cargo por se levantar contra o governo. Foi exonerado ainda o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Carlos Bacelar. Por Ac24horas