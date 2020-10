Diante do aumento do desemprego e a urgência em manter uma renda mínima para os brasileiros, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou esta semana ao Ministério da Economia e também ao Ministério da Cidadania um requerimento, onde solicita a prorrogação do Auxílio Emergencial até 30 de junho de 2021.

Além disso, o parlamentar afirma que de acordo com a mais recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre maio e setembro deste ano, mais de 4 milhões de brasileiros entraram para a lista de desempregados, totalizando mais de 14 milhões de brasileiros que não têm emprego.

“O mais novo levantamento realizado pelo IBGE diz que o desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros, e isso mostra que estamos vivendo ainda um momento delicado na economia brasileira. Por isso, é importante manter uma renda mínima para as famílias que estão sem emprego por causa da pandemia. E o governo precisa ajudar esses milhões de desempregados”, ressaltou Jesus Sérgio