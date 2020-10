O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido na tarde desta sexta-feira, 16, com a Procuradora-Geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, o Secretário-Geral do Ministério Público, Promotor Rodrigo Curti e o Diretor de Finanças do Parquet, Reginaldo Prates, para tratar da destinação de suas emendas para o órgão em 2021.

À Procuradora, Alan Rick garantiu a destinação de R$ 750 mil para construção da nova sede do MPAC em Assis Brasil, além de apoio às ações de fortalecimento e combate à crimilidade.

“O Ministério Público realiza um importante trabalho de apoio à sociedade na garantia dos direitos do cidadão. Recebi o pedido da procuradora Kátia Rejane para apoiar a construção da sede da Promotoria em Assis Brasil e me comprometi em colocar uma das minhas emendas individuais de 2021 para esse projeto”, disse Alan Rick.

A outra solicitação defendida pela procuradora refere-se a recursos, via emenda de Bancada ou extraorçamentária para aquisição de equipamentos para o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e ao Grupo de Apoio Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O MPAC também busca recursos junto ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça com apresentação de projetos para fortalecimento do combate à criminalidade no Estado.

“Trata-se de uma ação de extrema importância que já tem o nosso apoio. Vamos ao Ministério da Justiça em Brasília para buscar a liberação desses recursos”, destaca Alan Rick.

A procuradora Kátia Rejane fez questão de agradecer o apoio do parlamentar aos projetos do Ministério Público Estadual.

“Uma grande alegria receber o deputado Alan Rick e apresentar a ele as necessidades do Ministério Público. O fortalecimento das nossas ações passa pela construção de unidades no interior. Uma delas é a promotoria de Assis Brasil, principalmente neste momento da questão dos imigrantes, para termos condições de dar um melhor atendimento à população”, disse Kátia Rejane lembrando que o apoio do deputado chega em um momento estratégico para fortalecer as ações do Parquet estadual.