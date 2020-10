A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem intensificado os investimentos na área da agricultura durante a gestão do Prefeito Clodoaldo Rodrigues. Já foram mecanizados mais de 350 hectares de terra nos últimos meses. Com as melhorias para o homem do campo, a gestão fomenta a agricultura familiar e proporciona desenvolvimento economico.

Os serviços já chegaram em localidades da BR-307, no Ramal dos Carobas, na Vila Lagoinha, na Comunidade Santa Luzia do Pentecostes, Badejo do Meio e Vila Santa Rosa. Os serviços foram intensificados para que o maior número de comunidades rurais sejam atendidas até o final do ano.

“Com autorização do prefeito, os operadores estão recebendo hora extra para executar os serviços até aos finais de semana, para atender toda demanda das comunidades até o mês de dezembro”, destacou o secretário.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues enfatizou que sua prioridade desde o início da gestão é proporcionar boas condições de trabalho ao homem do campo.

“Temos que dar condições para o pequeno produtor trabalhar com dignidade. São os agricultores que abastecem a mesa do homem da cidade. Com a mecanização de terras esse trabalho facilita bastante, por isso estamos intensificando essa ação para que chegue ao maior número de comunidades possíveis”, destacou o prefeito Clodoaldo Rodrigues.