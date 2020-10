A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta terça-feira, 13, a primeira etapa do atendimento de Saúde Itinerante nas comunidades rurais do município.

Os atendimentos aconteceram nos períodos da manhã e tarde com consulta médica voltadas para clínico geral, odontológico, Pré natal, vacinação e realização de testes de Covid-19.

Em decorrência da pandemia foi obrigatório o uso de máscaras em todo o local desta ação que atendeu um grande número de moradores da localidade e sobretudo mantendo o distanciamento social.

As comunidades atendidas nessa primeira etapa do Saúde Itinerante foram: Comunidade do Profeta, Comunidade 13 de Maio, Agrovila do Mujú, Comunidade Nova Cintra e Comunidade Luzeiro 1,2, e 3.

O Secretário de Saúde, Everton Farias, esteve presente acompanhando de perto o atendimento da equipe de Saúde e ressaltou que essa primeira etapa do atendimento foi um sucesso e que todos os moradores da área Rural, irá receber o Saúde Itinerante em suas comunidades.