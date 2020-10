Revista Forum – Léo Índio, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), é assessor parlamentar do vice-líder no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela PF em Boa Vista (RR) com dinheiro escondido entre as nádegas.

O primo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) tem o cargo “SF02”, um dos mais altos do Senado, com salário de R$ 22.943,73 mensais.

Ele é filho de Rosemeire Nantes Braga Rodrigues, irmã de Rogéria Nantes, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe dos três filhos mais velhos do presidente. Rogéria disputa uma vaga na Câmara Municipal do Rio.

Léo Índio é muito próximo a Carlos Bolsonaro. É visto com frequência nos corredores do Palácio do Planalto, mesmo sem ter cargo por lá.