Mais de 60 servidores de todos os órgãos públicos do Estado participaram da videoconferência de abertura do projeto de consultoria para realização de auditoria na folha de pagamento do Poder Executivo estadual com a empresa Deloitte Touche Tohmatsu.

A consultoria tem por objetivo a análise dos processos e sistemas informatizados que impactam na folha de pagamento e com isso eliminar procedimentos desnecessários, avaliar a eficácia dos controles contábeis e administrativos, observar procedimentos na identificação e prevenção de falhas e irregularidades e promover melhoria na atividade de gestão de pessoas.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, ressaltou a importância e necessidade da auditoria na folha de pagamento para a realização de ajustes e correções necessárias e garantir a transparência na gestão de pessoas estadual.

“É um conjunto de ações que o governo do Acre vai está desenvolvendo visando garantir um equilíbrio fiscal ao estado para que dessa maneira nós possamos evoluir para atender os interesses dos servidores públicos e, em especial, da sociedade”, declarou o secretário.

Durante a videoconferência foi apresentado aos servidores o plano de trabalho da auditoria na folha de pagamento, que se desdobrará em 11 frentes, partindo do diagnóstico das rotinas de elaboração da folha de pagamento e das unidades de gestão de pagamento até o plano de ação para implementação das recomendações.

O diretor de Gestão de Pessoas da Seplag, Guilherme Duarte, informou que a videoconferência teve a participação de quase 95% dos órgãos. “As equipes de recursos humanos do Estado estão presentes e são as equipes que mais têm anseio de que esse trabalho possa dar certo. Principalmente que no final serão apresentadas melhorias nos fluxos de trabalho”, esclareceu.