O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) não deve seguir como vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado após a revelação de que o parlamentar teria sido encontrado com dinheiro vivo escondido entre as nádegas durante a operação Desvid-19, da Polícia Federal, realizada em Boa Vista nesta quarta-feira (14).

Lideranças do Congresso Nacional afirmaram que a situação de Rodrigues é “insustentável”, de acordo com informações da jornalista Brasília Rodrigues, da CNN Brasil. “Tentamos contato e ele não atendeu para saber o que está acontecendo. Essa situação é muito lamentável”, afirmou a deputada federal Sheridan Oliveira (PSDB-RR).

Segundo reportagem da Crusoé, foram encontrados na casa do senador cerca de R$ 30 mil em dinheiro vivo, e boa parte desse valor estaria escondido na cueca de Rodrigues. Depois de encontrarem as cédulas nas partes íntimas do senador, os policiais teriam se dado conta de que ele também estaria escondendo dinheiro entre as nádegas.

Em nota divulgada mais cedo, antes da informação de que a PF teria encontrado dinheiro entre suas nádegas, o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado informou que não tem qualquer envolvimento com atos ilegais. “A Polícia Federal cumpriu sua parte em fazer buscas em uma investigação na qual meu nome foi citado. No entanto, tive meu lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, trazendo recursos para o combate à Covid-19 na saúde do estado”, escreveu o senador.