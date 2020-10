Um jovem morreu e outro ficou ferido a tiros após serem atacados por quatro criminosos na noite dessa terça-feira (13) em um bar na Rua 15, no Bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Vitor Bruno Mendes da Silva, de 21 anos, foi atingido com um tiro na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro de Rio Branco. O outro ferido, de 39 anos, que não teve o nome revelado pela polícia por conta de segurança, foi baleado no pé direito.

A informação da polícia é que as vítimas estavam jogando sinuca em um bar quando um carro se aproximou, um dos ocupantes desceu do veículo e deu cinco disparos de arma de fogo contra as vítimas. Após os tiros, os criminosos fugiram do local. A polícia não soube informar quantos estavam no carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou Silva para o pronto-socorro de Rio Branco. O outro ferido foi por conta própria para o hospital. O crime ocorreu por volta das 18h40.

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar fizeram buscas pela região, mas ninguém foi preso. A perícia técnica esteve no local e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Do G1 Acre.