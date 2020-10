Dialogar sobre as políticas públicas de saúde mental é ação importante na construção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que oferte serviços mais humanizados e de qualidade.

O encontro que contou com presença de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, familiares de pacientes, sociólogos, contou também com a participação do deputado estadual e presidente municipal do PSB, Jenilson Leite, encerrou as agendas desta terça-feira, 13.

“O desafio proposto por todos vocês (presentes), é um desafio que já está consolidado como compromisso no nosso plano de governo. O fortalecimento da saúde mental da nossa população é uma prioridade de gestão”, enfatizou Neri40, após ouvir todos.

Reconhecimento e diálogo

“Neri40 é a candidata certa. A pessoa, que a exemplo do trabalho já realizado, uma vez reeleita, será a prefeita que irá defender essa bandeira e que irá ajudar a ter um olhar ainda mais humanizado para aquelas pessoas que precisam” resumiu Jenilson Leite.

Ao se dirigir a Neri40, João Paulo Silva, diretor da Policilina do Tucumã, ressaltou: “sabemos que seu compromisso é com pessoas e causas. Nós também defendemos, por isso confiamos em você, no seu potencial humano e técnico, para defesa e fortalecimento da saúde mental como um todo”.

Avanços na Saúde Mental na Atenção Básica

No cuidado com a saúde mental e visando ofertar uma saúde pública de qualidade, em novembro de 2018, a gestão da prefeita Socorro Neri inaugurou o Centro de Acolhimento Psicossocial – CAPS II Samaúma. Assim, a gestão ampliou a atenção e o cuidado com pessoas que vivenciam o sofrimento mental, reinserindo-os socialmente, garantindo sua autonomia e restabelecendo laços familiares.

Com o lema “olhar para o ser humano além do seu diagnóstico”, o CAPS Samaúma oferece, além dos tratamentos clínicos e terapêuticos, diversas atividades como oficinas de música, dança, arteterapia e outras Práticas Integrativas e Complementares.

Rio Branco também mantém a parceria com o Centro de Convivência Arte de Ser (link – http://saude.acre.gov.br/2020/01/29/centro-de-convivencia-arte-de-ser-atua-no-acre-com-livre-expressao-artistica/), da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, ofertando atendimentos no Parque Capitão Ciríaco, de administração municipal.

Compromisso para 2021-2024

No plano de governo de Neri40, construído a várias mãos, consta entre as ações de saúde a serem consolidadas/ampliadas: o fortalecimento da RAPS e ampliação dos serviços do CAPS qualificando-o de Caos II para CAPS III, transformando em atendimento 24 horas; a implantação do CAPS infanto-juvenil; a implantação do Serviço Residencial Terapêutico e desenvolver estratégias de educação populacional em saúde.