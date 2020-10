A transparência e compromisso com o bem coletivo são marcas da gestão de Socorro Neri. Abrindo as agendas desta quarta-feira, 14, ela participou da solenidade de assinatura dos termos de compromissos na promoção de um pleito eleitoral democrático, mais limpo, transparente e acessível.

Dos compromissos

Neri assinou os termos de compromisso eleitoral e o de compromisso com a acessibilidade, por um pleito com participação mais ampla por meio da acessibilidade na campanha, e recebeu das mãos da advogada Isnailda Gondim a carta aberta da Comissão da Mulher Advogada.

“A sociedade civil acreana, e em especial a sociedade rio-branquense, tem chamado os candidatos para que assumam perante à sociedade esses compromissos básicos ligados à probidade com a coisa pública, a não disseminação de fake news, a uma campanha limpa e adendo especifico de acessibilidade”, ressaltou Erick Venâncio Lima, presidente da OAB/AC.

Já o juiz responsável pela 9ª Zona Eleitoral, juiz federal Giordane Dourado, falou sobre a importância da promoção do olhar sensível à inclusão. “Nenhuma política urbana realmente comprometida com os direitos fundamentais pode deixar de lado a preocupação com a acessibilidade”, disse o magistrado.

A advogada Isnailda Gondim, após enfatizar que o Acre ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de feminicídio, ressaltou a necessidade da implementação de políticas públicas para mulheres. “A carta foi elabora com base em diálogos com algumas instituições da sociedade civil e com mulheres que carecem de algumas políticas públicas. A carta tem 14 propostas e diretrizes de políticas voltada para mulheres”, resumiu.

Compromisso reconhecido

Socorro Neri sabe a importância e valora o compromisso com a boa gestão, com a correta administração dos recursos públicos e do comprometimento com a municipalidade. Ao longo dos dois anos de mandato, exerce uma gestão comprometida com a probidade e respeito à ordem jurídica em vigor. Sua gestão tem diversos reconhecimentos em nível nacional e internacional pela responsabilidade fiscal, com pessoas e causa ambiental, respectivamente. Se reeleita fará ainda mais por uma Rio Branco melhor para todos.

Entre os reconhecimentos, a gestão municipal figurou entre as capitais com gestão administrativas melhores avaliadas: Rio Branco teve lugar de fala na última COP25, maior conferência global sobre mudanças climáticas sediada em Madrid; a capital acreana também conquistou o primeiro lugar no Prêmio Cidades Sustentáveis 2019, na categoria “Redução das Desigualdades”, e foi reconhecida pela transparência no enfrentamento ao novo coronavírus no ranking da Transparência Internacional Brasil.