Para aprimorar o atendimento ao cidadão nas Organizações em Centros de Atendimento (OCA) de Xapuri e Cruzeiro do Sul, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), investe em tecnologia contratando links dedicados de internet.

O link dedicado, implantado nas unidades para atribuir mais velocidade, estabilidade e segurança à transmissão de dados, irá substituir o serviço de assymmetric digital subscriber line, também chamado de linha digital assimétrica para assinante, a ADSL residencial, cuja tecnologia está defasada.

“Os processos serão otimizados e trarão mais rapidez ao atendimento, fazendo valer a Política de Atendimento ao Cidadão, com base no decreto estadual 3.357, de 20 de agosto de 2008”, declarou a diretora da OCA, Francisca Brito.

O diferencial da tecnologia do link dedicado é a potência que entrega às conexões, permitindo que corram com oscilações mínimas e quedas quase inexistentes.

O link dedicado é benéfico para as organizações que atuam com processos que não podem ser interrompidos sob risco de prejuízos significativos, como a OCA de Xapuri, implantada há pouco mais de dez anos, e que conta hoje com dez instituições parceiras e atende uma média de 250 cidadãos diariamente.

A unidade de Cruzeiro do Sul está em fase final de implantação, contará com a parceria de 11 instituições e estima-se que terá uma média de 1.200 atendimentos diários.