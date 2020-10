A campanha de vacinação contra o Sarampo encerra no final deste mês e segue com o foco de vacinação no grupo de pessoas entre 20 a 49 anos de idade e vacinou menos da metade da população que compõe esta faixa etária. A cobertura foi de apenas 22%.

Dados do Núcleo do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontam que dentro da faixa etária são mais de 326,9 mil pessoas para receber a vacina. Porém, faltando pouco mais de 15 dias para o fim da campanha, apenas 74,5 mil foram imunizadas.

“A gente entende que o ano de 2020 tem sido um ano difícil principalmente em relação a imunização”, disse a gerente do núcleo do PNI no Acre, Renata Quiles.

Renata disse ainda que há a possibilidade de a campanha que encerrou em agosto e foi estendida até o final de outubro ser prorrogada mais uma vez.

“Essa campanha já vem sendo prorrogada há vários meses. O Ministério da Saúde estabeleceu que no dia 31 de outubro é o encerramento, mas, devido à baixa cobertura vacinal, ainda corre o risco de dar prosseguimento nessas campanhas, tanto nessa como na de pólio”, contou.

Ainda de acordo com os dados, a capital acreana, Rio Branco, tem o pior índice de cobertura do estado. De uma população de mais de 164 mil pessoas com idades entre 20 a 49 anos, pouco mais de 3,7 mil foram imunizadas.

As cidades de Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus foram os únicos do estado que bateram a meta de vacinar o público alvo. Do G1 Acre.