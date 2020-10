A capital acreana melhorou seu desempenho e avançou uma posição em relação aos dados de 2017, quando ocupava a terceira posição. Outro dado também importante é o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb) onde o município subiu da terceira para a segunda posição em 2019.

Em pouco mais de dois anos, a gestão da professora e prefeita Socorro Neri não apenas manteve os resultados conquistados como tem conseguido fazer avanços significativos. São aproximadamente 25 mil crianças, da creche ao 5º ano do ensino fundamental, sob responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco.

“A cidade é boa à medida em que ela cuida do futuro das crianças e também do presente. Uma cidade boa é aquela que protege e promove o desenvolvimento da infância e da juventude. Tenho dito que apostar na Educação das nossas crianças é a melhor mensagem que podemos enviar ao futuro, e é isso o que estamos buscando fazer”, disse Socorro Neri.

Desde que assumiu a gestão da cidade, Socorro Neri tem implantado medidas, programas, realizado obras de melhorias e de infraestrutura na rede municipal. Neste pouco tempo no comando do executivo, sua gestão foi responsável pela alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Educação, com a criação da Gratificação de Incentivo à Aprendizagem, na categoria de verba permanente; regulamentou a distribuição da carga horária dos professores, definiu as atribuições típicas dos profissionais da Educação Especial: Atendimento Educacional Especializado (AEE), Mediador, Libras e Bilíngue e deu tratamento mais justo e isonômico para gratificação de Diretor e Coordenador Administrativo.

“A prefeita Socorro Neri tem sido muito sensível às causas da Educação, pelo fato também de ser professora, ela tem um olhar diferente. A partir de decisões dela, em tomar medidas administrativas, não somente conseguimos manter os bons indicadores da educação, como realizar grandes melhorias de valorização do nosso quadro funcional e nossos espaços”, pontou a professora Vomea Araújo, secretária Municipal de Educação.

Com Socorro Neri Rio Branco também passou a ser a única capital brasileira com professores 100% efetivos. Mais de 850 profissionais de Educação que passaram por processo seletivo foram contratados e efetivados pelo município em sua gestão.

“Não há como não nos emocionarmos diante de situações em que esses professores esperaram 20, 30 anos para poderem assumir esses cargos definitivamente. Para a carreira é fundamental ter professores no quadro efetivo e que possam receber permanentemente formação continuada e que tenham condições de progredir profissionalmente. Temos nos empenhado para garantir que eles tenham as melhores condições de trabalho possíveis e assim sejam a diferença na gestão das nossas escolas e no futuro dos nossos alunos”, disse a prefeita em ato da posse de 676 educadores realizada em fevereiro deste ano.

Professores do ensino infantil, fundamental e de ensino especial, assistentes de creche, mediadores, nutricionistas e motoristas fazem parte dos profissionais já empossados. A professora Rosemira Oliveira de Souza tem 26 anos dedicados ao magistério e o amor pela sala de aula foi repassado para a filha Ana Rosa Oliveira de Souza que assumiu o cargo de professora efetiva do ensino fundamental.

“É um momento histórico não apenas para a Educação em Rio Branco, mas também para a minha família. Meu legado nessa profissão tão linda será continuado pela minha filha num momento em que eu já estou pedindo a aposentadoria. É uma felicidade muito grande pra nós”.

Sete creches foram entregues pela gestão Socorro Neri aos moradores da capital acreana; Loteamentos Jequitibá, Juarez Távora, Vale do Carandá, Novo Eldorado, Cabreúva, Aroeira e Andirá. Socorro Neri também criou o projeto Cuidando de quem Educa, com mais de 21,6 mil procedimentos em saúde levados aos profissionais da educação.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o apoio nutricional aos alunos foi mantido. 30 mil kits merenda foram entregues em 3 remessas para alunos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Também durante este período, a Prefeitura de Rio Branco criou o Portal da Escola com diversas atividades educativas e recreativas para divertir, instruir e estimular a participação da crianças enquanto as aulas não podem ser retomadas presencialmente.

“O esforço tem sido grande. É evidente que ainda há muito a ser feito, mas não podemos deixar de comemorar nossas conquistas, e todas elas só são possíveis com o apoio, participação e esforço de todos os professores e dos profissionais que vivenciam o dia-a-dia das nossas escolas. São eles que constroem esses excelentes resultados que garantem o direito à aprendizagem dos nossos alunos”, finalizou Socorro Neri.