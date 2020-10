Assessoria – Os serviços da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia foram retomados nesta terça-feira, 13. As atividades haviam sido interrompidas na última semana em virtude de falhas no sistema de internet da unidade, o que ocasionou o não funcionamento do Sistema de Vistoria Veicular (Sivel).

A representação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no município também teve parte de seus equipamentos danificados em função da queda de um raio nas proximidades da Ciretran. Computadores, impressoras matriciais, nobreaks e centrais de internet foram danificados.

Técnicos do Detran na capital se deslocaram ao Alto Acre para solucionar os problemas e acompanhar o retorno das atividades. Ao todo, seis computadores e duas impressoras passaram por algum tipo de manutenção.

Segundo a chefe da 6ª Ciretran, Mônica Araújo, todos os cidadãos que realizaram agendamentos e não foram atendidos serão contactados para realizar os serviços em data posterior. “Deixamos de realizar pelo menos 50 procedimentos, entre transferências e segundas vias de DUT, mas essa demanda será realocada em novas datas”, afirmou.