Inovar é estar um passo a frente. Assim tem trabalhado o Núcleo de Saúde na Escola da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Por isso, a partir de uma parceria com o Hospital do Olho (HOA), os profissionais realizaram neste final de semana o segundo dia de atendimento a educadores e servidores de apoio.

A ação aconteceu na antiga escola Dom Pedro, onde atualmente funciona setores importantes da SEE como a Diretoria de Inovação e o Departamento de Formação. Por meio da telemedicina, um projeto-piloto está sendo desenvolvido.

A partir desse novo método de atendimento, há um alcance maior de servidores, já que um equipamento móvel faz a leitura ótica e o diagnóstico é enviado ao médico, que não precisa estar presente no momento dessa leitura. Com isso, há uma abrangência maior da ação.

Desde o ano passado, a SEE, por meio do Núcleo de Saúde na Escola, vem oferecendo atendimento oftalmológico aos estudantes. Agora, de acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz, é a vez dos servidores.

“Com o apoio do médico Eduardo Veloso, podemos fazer uso de um método que não existia no Acre, que é a telemedicina, o que demonstra a preocupação do nosso governador Gladson Cameli com a saúde de nossos profissionais e também dos nossos alunos, que desde o ano passado já têm recebido óculos por meio dessa ação”, lembrou o secretário.

Marta Francelino de Santana, servidora terceirizada, foi uma das contempladas com atendimento na semana passada. “Esse atendimento é muito bom, está aprovado. Acredito ser um modo de atendimento que veio para ficar”, fez questão de dizer.