O preso Alisson Batista Alves, conhecido como Pinóquio, fingiu estar doente para ser levado à Unidade de Pronto Atendimento da Sobral, em Rio Branco. De acordo com a Polícia Civil, ao chegar na unidade de saúde, o preso disse que as algemas estavam apertando o pulso dele.

“Em um momento de descuido, um policial não percebeu que o preso estava fugindo. Pinóquio saiu da unidade levando ainda uma sonda com a medicação que estava tomando”, diz a nota da Polícia Civil.

O preso só foi recapturado na manhã desta segunda-feira (12), nove dias depois, às margens do igarapé Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A prisão foi feita pelos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo Especializado de Captura (Necap).

O preso responde pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e é suspeito de homicídios, segundo a polícia. O preso voltou a ser conduzido para a Delegacia de Flagrantes e, depois dos procedimentos, foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Pinóquio fugiu no mesmo dia em que mais dois presos fugiram da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Segundo a Polícia Civil. Eles fizeram um buraco no vaso sanitário da cela e conseguiram deixar a delegacia.

Entre os presos está o principal suspeito de matar a jovem Rosiane Martins Cavalcante, de 26 anos, que foi achada dentro de uma cisterna no último dia 6 de setembro na Travessa JK, bairro Eldorado, em Rio Branco. Ele tinha sido preso no dia 26 de setembro pela Polícia Civil do Acre. O outro preso que fugiu é apontado como um dos chefes de facção criminosa que atua na capital.

