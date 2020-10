O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido na tarde desta terça-feira, 13, com o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, para tratar, junto com o secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz, do novo modelo das escolas indígenas e escolas rurais Tipo I e Tipo II do Estado do Acre.

Acompanhados do Chefe do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação da SEE, Javã Costa e da Professora Mara Lima Chefe do Departamento de Planejamento, o parlamentar acreano e o secretário de Educação demonstraram tecnicamente ao presidente Marcelo Ponte, o novo modelo das escolas que se adequam a realidade dos alunos no ambiente rural e indígena, o resgate dos alunos ribeirinhos e a inclusão digital para a sala de aula rural oportunizando uma escola digna aos alunos.

“Foi uma tarde rica, de grandes conquistas, em que o deputado Alan Rick nos proporcionou a oportunidade de apresentar novos projetos de políticas educacionais voltadas sobretudo para as escolas rurais e indígenas. Propostas estas muito bem aceitas pelo presidente do FNDE e só temos a agradecer o empenho do deputado no apoio ao trabalho que a Secretaria de Educação desenvolve”, destaca Mauro Sérgio.

Na oportunidade o deputado Alan Rick destacou a importância desse novo modelo de escolas indígenas diante da realidade dos municípios acreanos e da nossa tradição indígena. Também destacou a importância de se utilizar parte do material da própria floresta como o assoalho de madeira, e algumas estruturas com bambu nos projetos em andamento.