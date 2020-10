O ex-deputado Sibá Machado usou um grupo de WhatsApp para relembrar a história do candidato à prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kimpara, no Partido dos Trabalhadores (PT).

Kimpara, que hoje ignora e finge nunca ter feito parte da história do PT no Acre, foi um dos que mais foram beneficiados na era PT, isso por ter alcançado a reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) com a ajuda do PT, onde perdeu a primeira e venceu as outras duas. Além de ter sido presidente do PT.

No grupo, Sibá cita que através dele a e seus recursos que a UFAC e IFAC são o que é hoje, dentre essas conquistas estão as qualificações de Mestrados, Dourados, Engenharias, Bacharelados na UFAC. Além do Núcleo de Feijó e Xapuri, Campus de Brasiléia, Realização da SBPC, Intercâmbios com estudantes, Bolsas de Estudo, Laboratórios, Novos Prédios, Centro Energia/CEEAC e outros.

Hoje, Minoru tenta passar uma borracha em cima de todas essas conquista que só foram possível graças ao desempenho de muitas mão inclusive a dele e do Partido dos Trabalhadores.