Cinco acusados de participação na morte do jovem Antonio Abílio Cordeiro da Silva, de 25 anos, em agosto de 2017 na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, sentam no banco dos réus nesta terça-feira (13), na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco. O julgamento começou por volta das 8h e está marcado para ocorrer até quinta (15).

Entre os réus estão Orleilson do Nascimento Maia, Moisés Freitas de Souza, Jamerson Xavier de Barros Monteiro, José Natanael da Silva, Eduardo do Vale Sousa. Falamos com a advogada de três dos réus, Paula Yara Braga, que preferiu comentar sobre o julgamento ao concluir a sessão desta terça, por, segundo ela, se tratar de um caso complexo e já ter iniciado o júri.

O crime ocorreu no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 3h45. Segundo boletim da Polícia Militar registrado na época, a vítima foi atingida por cinco tiros, sendo três na região lombar, um na nuca e um na costela, além de golpes de facão. Após o crime, o homem foi achado caído no quintal de casa.

Quando a polícia chegou no local, Silva ainda estava com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 40 minutos depois da chegada da polícia, enquanto recebia atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher e uma prima da vítima informaram à polícia na época que o crime tinha relação com a facção criminosa a que a Silva pertencia. Elas informaram que o casal estava sendo ameaçado há dias e que, inclusive, os criminosos tinham pedido que eles deixassem a casa que viviam. Do G1 Acre.