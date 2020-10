O Programa Prefeitura na Comunidade em parceria com o Instituto de Identificação do Acre, realizou dois dias de atendimento em comunidades rurais de Cruzeiro do Sul. No sábado, 10, as ações aconteceram na Vila Liberdade, e no domingo,11, foi a vez da Vila Santa Luzia. Os profissionais do setor realizaram a retirada da 1ª e 2º via do documento RG.

Os moradores que procuraram os serviços agradeceram pelo empenho dos setores. Segundo Maria Adelaide Pinheiro a expedição do RG gerou comodidade e economia, uma vez que não precisam mais se deslocar até o centro da cidade.

“Essa tem sido uma grande oportunidade. é muito dificil para sairmos daqui para o Centro da cidade e procurar esses serviços. Já aqui o atendimento foi muito rápido”, agradeceu.

O chefe do setor de identificação, Jonas Oliveira, enfatizou que a parceria com a prefeitura está sendo fundamental.

“É um serviço de grande valia, para essas comunidades que estamos atendendo. Essa parceria está dando muito certo, e assim estamos chegando em várias localidades”, relatou.

O subprefeito da vila, Gerlian Santos, parabenizou a prefeitura e o setor de identificação pela iniciativa.

“Agradecemos o prefeito pela parceria e também ao setor de identificaçã. As pessoas que moram na zona rural, principalmente os agricultores, que tinham uma dificuldade muito grande para procurar esses serviços na cidade.

Uma das marcas registradas da gstão de Clodoaldo Rodrigues tem sido a assitência oferecida ao homem do campo nos diversos setores.

“Agradeço essa parceria com o setor de identificação da polícia civil. Sei o quanto o serviço é importante para os moradores da zona rural, por isso estamos fazendo questão de levar todo suporte para os agricultores. Ao trazer a expedição das identidades para zona rural essas pessoas não precisam gastar com o deslocamento até o centro e também terão maior comodidade”, enfatizou.