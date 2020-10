O casal Katiana Mesquita e Antonio André juntamente com um grupo de moradores do Loteamento Santo Afonso se organizaram e arrecadaram brinquedos, inclusive contribuíram com a aquisição de alguns deles, para serem distribuídos durante a grande festa do Dia das Crianças realizada pelo casal e amigos.

O casal resolveu proporcionar um pouco de felicidade neste dia tão especial, onde abriram as portas de sua casa para receberem as crianças dos bairros Jacarandá, Rosa Linda e Santo Afonso, onde na oportunidade participaram mais de 150 crianças daquela região.

A linda festa aconteceu na residencia do Casal, localizada na Rua Socorro de Moraes, no loteamento Santo Afonso e contou com a disponibilidade de pula-pula, distribuição de brinquedos e lembrancinhas, pipoca, cachorro quente e muito bolo confeitado. Foi sem dúvidas uma explosão de alegria.