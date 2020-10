Cuidar com amor e carinho de cada paciente tem sido uma premissa da gestão do governador Gladson Cameli. Dessa forma, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da coordenação de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira realizou durante os dias 9 e 10 de outubro um mutirão de cirurgias eletivas de hérnia e vesícula no município de Tarauacá.

Havia na cidade uma demanda reprimida de 259 pacientes aguardando procedimento cirúrgico. Dessa totalidade, a equipe de profissionais composta pelos cirurgiões Ozí Câmara e Marlon Holanda, além de anestesista, enfermeiros e técnicos, concluíram 34 cirurgias em dois dias de atendimento.

Os procedimentos cirúrgicos aconteceram na unidade hospitalar do município e foram possíveis graças às melhorias proporcionadas pelo governo do Estado na unidade.

“Hoje estamos muito felizes com os atendimentos que acontecem aqui no hospital. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli pelo suporte e atenção que ele tem dado à saúde taracauense. Pegamos um hospital deficitário e hoje é possível realizarmos procedimentos cirúrgicos aqui mesmo”, disse a gerente-geral do Hospital Dr. Sansão Gomes, Laura Soares.

O paciente João Paulo, 10 anos, que esperava cirurgia de hérnia desde 2016 contou da alegria de mudar de vida a partir de agora. “Estava a muito tempo esperando essa cirurgia, não tive medo do processo, cheguei a vomitar, mas é normal. Graças a Deus que a partir de agora poderei jogar meu futebol”, explicou

A coordenadora de Saúde da regional do Juruá, Taraucá e Envira, Catiane Silva, enfatizou que o Estado busca nesse momento reduzir a fila de cirurgias da regional. “Nos orgulhamos em ver tantos pacientes sendo atendidos aqui em Tarauacá. Esse atendimento só foi possível graças ao empenho do nosso governador Gladson e toda a equipe da regional Juruá. Que bom atendermos nossa população aqui mesmo.”