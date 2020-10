No último final de semana o candidato a prefeito de Rio Branco pelo partido Avante, Jarbas Soster, visitou diversos bairros da Capital e conversou com moradores falando sobre suas propostas para administrar a cidade.

Entre os bairros visitados por Jarbas Soster no sábado (10), estiveram bairros como: Vitória, João Paulo, Belo Jardim e Belo Jardim 2.

No domingo ás 7:00 horas, Jarbas Soster, acompanhado de lideranças, esteve em uma caminhada no conjunto Manoel Julião, às 10 horas o candidato caminhou pelo mercado Elias Mansour, às 14:00 horas ele esteve no portal da Amazônia com lideranças locais, as 16:00 horas Jarbas Soster se reuniu com lideranças do e encerrou a reunião no residencial Rosa Linda.

No Rosa Linda, Jarbas Soster se reuniu na rua Lua Azul e fez caminhada pelo bairro. O candidato ouviu moradores que apresentaram reivindicações falando das dificuldades no local como a falta de infraestrutura adequada.

Jarbas ouviu os moradores, suas reivindicações e salientou sua preocupação em melhorar a infraestrutura de Rio Branco e oferecer condições melhores para que se viva dignamente na cidade. Soster apresentou seu plano de governo que prioriza áreas como infraestrutura, saneamento básico, entre outros pontos.