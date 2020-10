Com a presença do Presidente Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda, o candidato à prefeito Jailson Amorim (PROS) e o candidato à vice-prefeito Pr. Nilson (PSD), realizaram uma das maiores reuniões já vista no município.

A reunião aconteceu na noite deste sábado (10) na Comunidade Foz do Paraná e contou com a participação em peso dos maradores daquela localidade. Além de apoiadores e candidatos à vereadores, o evento contou com a participação de outras lideranças, como os presidentes dos partidos aliados.

A multidão esteve presente para prestigiar e declarar apoio à candidatura da chapa majoritária composta pelos partidos PROS e PSD, e mais uma vez ouvir o que os candidatos ali presentes tinham à dizer.g

Veja o Vídeo: